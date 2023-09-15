Шуфрича не затримали, але його підозрюють у держзраді та роботі на Сівковича — джерела

Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича вранці 15 вересня. Про це повідомили джерела LIGA.net у СБУ.

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За словами співрозмовників, депутата підозрюють у державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича.

Зазначається, що останній із Москви курував роботу російської агентури в Україні.

Саме Сівкович керував роботою начальника кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого затримали 2022 року.

"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним із рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава — штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу", — заявило джерело.

Шуфрич досі очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію блокпостів.

16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України.

23 травня того самого року він повернувся в країну.

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