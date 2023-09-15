Шуфрича не затримали, але його підозрюють у держзраді та роботі на Сівковича — джерела
Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича вранці 15 вересня. Про це повідомили джерела LIGA.net у СБУ.
За словами співрозмовників, депутата підозрюють у державній зраді та роботі на колишнього нардепа та агента Федеральної служби безпеки РФ Володимира Сівковича.
Зазначається, що останній із Москви курував роботу російської агентури в Україні.
Саме Сівкович керував роботою начальника кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого затримали 2022 року.
"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним із рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава — штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу", — заявило джерело.
Шуфрич досі очолює комітет Верховної Ради з питань свободи слова.
- 4 квітня 2022 року тероборона Києва затримала Нестора Шуфрича за фотофіксацію блокпостів.
- 16 травня Шуфричу вдалося виїхати з України.
- 23 травня того самого року він повернувся в країну.
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