Сім головних новин України та світу на 21:00 12 січня

Швейцарія та Сербія готові стати майданчиком для переговорів Трампа з Путіним, допит полонених КНДРівців та інші новини за 12 січня

Майк Волц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

1. Швейцарія готова прийняти саміт Трампа і Путіна, якщо ті попросять. У країні визнають ордери Гааги. Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вони попросять про це. Про це заявив Ніколя Бідо, керівник відділу комунікацій дипломатичного відомства країни, передає видання Le Temps.

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2. ЗСУ уразили командний пункт армії Росії під Покровськом – Генштаб. ЗСУ уразили командний пункт другої гвардійської загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій частині Донеччини, повідомили у Генеральному штабі.

3. Росіянам до Дніпропетровської області 7 км, вони вже можуть гатити КАБами – влада. Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км, тепер керовані авіаційні бомби та артилерія можуть діставати прикордонних громад із Донеччини. Про це з посиланням на дані аналітичної групи DeepState повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

4. У Трампа кажуть, що проситимуть Україну "піти ва-банк" та знизити мобілізаційний вік до 18. Адміністрація Дональда Трампа нібито проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18. Про це в ефірі ABC News заявив майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.

5. Зеленський – про газовий скандал: Україна пропонувала допомогу, але Фіцо пихато відмовився. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр Роберт Фіцо "пихато відмовився". Про це він написав у X.

6. "Хочу залишитись в Україні". Зеленський показав допит полонених КНДРівців – відео. Президент Володимир Зеленський опублікував відео спілкування представників українських спецслужб із північнокорейськими військовими, яких Сили оборони взяли у полон в Курській області. Вони стверджують, що не знали, що їдуть на війну в Україну, мовляв, командування казало про "звичайне тренування".

7. Вучич запропонував провести переговори Трампа з Путіним у Сербії. Президент Сербії Александар Вучич запропонував провести переговори обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у своїй країні.

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