Сім головних новин України та світу на 21:00 12 січня
1. Швейцарія готова прийняти саміт Трампа і Путіна, якщо ті попросять. У країні визнають ордери Гааги. Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вони попросять про це. Про це заявив Ніколя Бідо, керівник відділу комунікацій дипломатичного відомства країни, передає видання Le Temps.
2. ЗСУ уразили командний пункт армії Росії під Покровськом – Генштаб. ЗСУ уразили командний пункт другої гвардійської загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій частині Донеччини, повідомили у Генеральному штабі.
3. Росіянам до Дніпропетровської області 7 км, вони вже можуть гатити КАБами – влада. Відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км, тепер керовані авіаційні бомби та артилерія можуть діставати прикордонних громад із Донеччини. Про це з посиланням на дані аналітичної групи DeepState повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
4. У Трампа кажуть, що проситимуть Україну "піти ва-банк" та знизити мобілізаційний вік до 18. Адміністрація Дональда Трампа нібито проситиме від України зниження мобілізаційного віку до 18. Про це в ефірі ABC News заявив майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.
5. Зеленський – про газовий скандал: Україна пропонувала допомогу, але Фіцо пихато відмовився. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр Роберт Фіцо "пихато відмовився". Про це він написав у X.
6. "Хочу залишитись в Україні". Зеленський показав допит полонених КНДРівців – відео. Президент Володимир Зеленський опублікував відео спілкування представників українських спецслужб із північнокорейськими військовими, яких Сили оборони взяли у полон в Курській області. Вони стверджують, що не знали, що їдуть на війну в Україну, мовляв, командування казало про "звичайне тренування".
7. Вучич запропонував провести переговори Трампа з Путіним у Сербії. Президент Сербії Александар Вучич запропонував провести переговори обраного президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у своїй країні.
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