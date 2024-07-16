Силам оборони довелося відступити з Урожайного і Кринок – джерело у Генштабі

В обох населених пунктах утримати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування, Сили оборони відійшли задля збереження життів бійців

Ілюстративне фото - Генштаб

Силам оборони довелось відступити із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра у Херсонській області, а також із селища Урожайне Волноваського району Донецької області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генштабі ЗСУ.

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За його словами, в обох населених пунктах було неможливо й надалі утримувати позиції.

У Кринках бої змістились на острови. Тримати рубіж у населеному пункті не було сенсу через масштабні руйнування будівель і укриттів.

Аналогічна ситуація, за словами співрозмовника, склалася і в Урожайному. Позиції були зруйновані й непридатні для використання, особовий склад не міг там виконувати свої завдання.

Задля збереження життів бійців Сили оборони мають відступати від знищених позицій, наголосив представник Генштабу.

OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.

Урожайне на мапі DeepState

Кринки на мапі DeepState

16 липня Зеленський провів Ставку, на якій Сирський доповів про ситуацію на основних напрямках: це Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та інші. Обговорювали задуми російських військ і відповідь України на них.

У Нацгвардії розповіли про рекордну кількість знищених артилерійських систем росіян і про невдалі спроби окупантів наступати на Харківщині.

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