Сили оборони, ймовірно, знищили "Циклон" – останній носій крилатих ракет у Чорному морі

Начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня заявив, що є ймовірність, що було вражено весь особовий склад

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Існує вірогідність, що російська армія втратила свій останній носій крилатих ракет у Криму. Про це заявив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Плетенчук розповів, що є ймовірність, що було уражено весь особовий склад.

"Вони дуже уражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останній носій крилатих ракет", – зауважив начальник пресцентру Сил оборони півдня.

ДОВІДКА. Корабель "Циклон" – малий ракетний корабель проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони.



Будівництво малих корветів розпочалося 2015 року, перший корабель було введено в дію 2018-го. В умовах міжнародних санкцій їх будують з урахуванням імпортозаміщення, всі елементи й обладнання – російського виробництва. Корабель "Циклон" – малий ракетний корабель проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони.Будівництво малих корветів розпочалося 2015 року, перший корабель було введено в дію 2018-го. В умовах міжнародних санкцій їх будують з урахуванням імпортозаміщення, всі елементи й обладнання – російського виробництва.

Російський Telegram-канал "Досье шпиона" написав, що під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".