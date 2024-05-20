Сили оборони, ймовірно, знищили "Циклон" – останній носій крилатих ракет у Чорному морі
Існує вірогідність, що російська армія втратила свій останній носій крилатих ракет у Криму. Про це заявив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Плетенчук розповів, що є ймовірність, що було уражено весь особовий склад.
"Вони дуже уражені тепер… Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останній носій крилатих ракет", – зауважив начальник пресцентру Сил оборони півдня.
ДОВІДКА.Корабель "Циклон" – малий ракетний корабель проєкту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони.
Будівництво малих корветів розпочалося 2015 року, перший корабель було введено в дію 2018-го. В умовах міжнародних санкцій їх будують з урахуванням імпортозаміщення, всі елементи й обладнання – російського виробництва.
Російський Telegram-канал "Досье шпиона" написав, що під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".
- За два роки повномасштабної війни Сили оборони України знищили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії.
- 23 березня, за даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- 6 травня дрон військової розвідки знищив швидкісний катер росіян в окупованому Криму.
- 19 травня військово-морські сили вночі 19 травня знищили російський морський тральник "Ковровець".