Трамп розкритикував допомогу Україні від США на тлі урагану "Гелен"

Республіканець вважає, що адміністрація Байдена мало допомагає своїм і багато – чужим

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/JEFFREY PHELPS)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп в ефірі Fox News розкритикував чинну американську владу за те, що та "має $300 млрд для України", але постраждалим від урагану "Гелен" американцям "все одно пропонує по $750".

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"Отже, ми маємо майже $300 млрд для України, і все ж вони пропонують людям по $750 негайної допомоги через найгірший ураган, який хтось коли-небудь бачив", – заявив він.

Також Трамп розкритикував реакцію Білого дому на наслідки, спричинені ураганом, зокрема у штаті Північна Кароліна. Він заявив, що відвідував регіон, в якому "жителі жаліються на відсутність допомоги".

"Я бачив одного чоловіка, він сидів на камені, просто сидів на камені, бо у нього нічого не залишилось", – розповів республіканець.

ДОВІДКА Попри заяву Трампа про те, що "Гелен" є "найгіршим ураганом, який хтось коли-небудь бачив", це не так. Найбільшим і найбільш руйнівним ураганом в історії США вважається "Катріна", який обрушився на узбережжя в серпні 2005 року. Він завдав значних руйнувань, особливо у штатах Луїзіана і Міссісіпі, спричинив масові повені в Новому Орлеані та призвів до загибелі понад 1800 людей. Економічні збитки оцінюються в понад $125 млрд. Попри заяву Трампа про те, що "Гелен" є "найгіршим ураганом, який хтось коли-небудь бачив", це не так. Найбільшим і найбільш руйнівним ураганом в історії США вважається "Катріна", який обрушився на узбережжя в серпні 2005 року. Він завдав значних руйнувань, особливо у штатах Луїзіана і Міссісіпі, спричинив масові повені в Новому Орлеані та призвів до загибелі понад 1800 людей. Економічні збитки оцінюються в понад $125 млрд.