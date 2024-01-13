Туск: Я не дозволю нікому в моєму уряді будувати політику на антиукраїнських настроях

Прем'єр звинуватив партію ПіС в тому, що в останньому місяці виборчої кампанії та намагалася "виїхати" на антиукраїнській позиції

Дональд Туск (Фото: ОП)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив в інтерв'ю TVN24, що не дозволить будь-кому з представників польського уряду будувати політику на антиукраїнській позиції. На його думку, у світі не повинно виникати сумнівів щодо прихильності Польщі до України у її боротьбі проти російської навали.

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На думку Туска, партія Право і Справедливість в попередньому уряді "намагалася грати на антиукраїнських нотах" в останні місяці виборчої кампанії.

"Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Бо коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна у війні з Росією потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", – сказав польській прем'єр.

Він додав, що в будь-якій ситуації завданням Польщі буде протистояти зневірі, коли мова йде щодо допомоги Україні. У зв'язку з цим Туск "активно працює з європейськими партнерами".

11 грудня 2023 року польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.

14 грудня президент Зеленський запросив польського прем'єра до України.

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