У Дніпрі вже семеро загиблих після російського удару 3 липня

Пошкоджений ТРК у Дніпрі (Фото: Сергій Лисак/Telegram)

У Дніпрі померла 58-річна жінка, яка постраждала під час російського удару 3 липня: кількість загиблих зросла до семи людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Лисак заявив, що медики зробили все можливе, однак травми виявилися занадто важкими.

4 липня у місті оголошений траур: уранці в лікарні померла ще одна поранена внаслідок обстрілу.

Увечері 28 червня 2024 року Росія вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, 12 постраждали, ще п'ять зникли безвісти. 2 липня з-під завалів дістали тіло другої жертви.

Зранку 3 липня РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. В результаті атаки пошкоджено торговельно-розважальний комплекс, який було частково зруйновано під час масованого удару наприкінці 2023 року.

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