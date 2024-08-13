У Курській області здалися в полон сотні російський військових – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Під час операції українських сил у Курській області РФ у полон здалися сотні російських військовослужбовців. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави розповів, що 13 серпня заслухав декілька доповідей головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, зокрема щодо операції в Курській області Росії.

"Дякую усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд – це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення – такого ставлення вони навіть у їхній же, російській, армії не мали", – сказав Зеленський.

Сирський повідомив, що Україна контролює 74 населені пункти Курської області. За добу українські сили просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів, взято під контроль 40 квадратних кілометрів території.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю.

12 серпня Росія офіційно визнала втрату 28 населених пунктів у Курській області.

Того самого дня Зеленський вперше публічно заявив про операцію України у Курській області.

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