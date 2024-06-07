У Києві затримали екснардепку Сисоєнко. СБУ: Щомісяця заробляла на ухилянтах до $100 000

Сисоєнко разом з кількома колегами з медичної установи продавала фейкові довідки про інвалідність, стверджує СБУ

Ірина Сисоєнко (Фото: Facebook)

Служба безпеки України повідомила, що затримала у Києві колишню народну депутатку, яка щомісяця разом із спільниками заробляла на ухилянтах до $100 000, виготовляючи їм фейкові документи про отримання групи інвалідності. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Ірину Сисоєнко – колишню народну обраницю від Об'єднання Самопоміч.

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За даними слідства, Сисоєнко, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, виготовляла та продавала фіктивні довідки про інвалідність чоловікам, які хотіли незаконно виїхати за кордон.

Разом з колегами щомісяця вона отримувала близько $100 000 – "дохід" отримували й завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині, повідомляє СБУ.

Їм також допомагали декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій Західного регіону. Усі підозрювані пропонували чоловікам "повний пакет документів для ухилення від мобілізації".

7 червня СБУ затримала у Києві Сисоєнко та її спільника з Львівщини, який передавав їй "відкат" у розмірі $32 000. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, медичні документи та чорнові записи з обліком клієнтів.

Екснардепці та чотирьом її "колегам" повідомили про підозру за отримання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища та прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

У разі доведення провини, підозрюваним може загрожувати до 12 років тюрми.

ДОПОВНЕНО о 13:08. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах додав, що Сисоєнко арештували з правом на заставу у 904 000 грн.

Ірина Сисоєнко – народна депутатка восьмого скликання, обрана від Об’єднання Самопоміч. З 2013 року – співзасновниця та голова "Благодійного фонду захисту прав медичних працівників", членкиня Асоціації адвокатів України та Асоціації юристів України. У 2015 році стала ініціаторкою створення ГО "Координаційний центр допомоги учасникам АТО".

Сисоєнко також була учасницею корупційних скандалів. У 2017 році апеляційний суд постановив конфіскувати понад 130 000 грн внесків на підтримку Київської обласної організації партії Самопоміч. Сисоєнко було визнано винною у порушенні порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.

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