У Польщі немає $1 млрд на участь у Раді миру – є важливіші справи, сказав міністр
У Польщі немає коштів у бюджеті, щоб оплатити $1 млрд за членство в Раді миру Дональда Трампа. Про це заявив міністр фінансів і економіки країни Анджей Доманьський в інтерв'ю Rzeczpospolita.
Він зазначив, що будь-яка міжнародна угода вимагає резолюції Ради міністрів Польщі. На сьогодні такої резолюції щодо цієї ради не існує.
Крім того, йдеться про "дуже серйозні" юридичні зобов'язання для Польщі, а вони потребують детального аналізу.
"І якщо відповідати прямо: у бюджеті на це точно немає мільярда доларів. Є важливіші завдання, які потрібно фінансувати, ніж участь у роботі цієї ради", – сказав Доманьський.
Польський міністр зазначив, що країна зараз стикається із серйозними соціальними та економічними викликами, тому використовувати $1 млрд на участь у міжнародному органі – "необґрунтовано і безвідповідально".
Bloomberg дізналося, що Трамп запросив до Ради миру майже 50 країн, але не всі з них підтвердили свою участь. За постійне членство він хоче $1 млрд.
- 19 січня Bloomberg повідомляло, що Франція не приєднається до Ради миру Трампа, оскільки туди запросили Росію і Білорусь. А 20 січня сало відомо, що і Норвегія відмовляється вступати до ради.
- У Німеччині допустили участь у Раді миру, але не в нинішньому її вигляді.
- 23 січня Трамп відкликав запрошення прем'єра Канади приєднатися до Ради миру після того, як той у Давосі виступив із критикою на його адресу.
