У Польщі немає $1 млрд на участь у Раді миру – є важливіші справи, сказав міністр

Польський міністр заявив, що вважає необґрунтованим витрачати $1 млрд на участь у міжнародному органі

Анджей Доманьський (Фото: x.com/Domanski_Andrz)

У Польщі немає коштів у бюджеті, щоб оплатити $1 млрд за членство в Раді миру Дональда Трампа. Про це заявив міністр фінансів і економіки країни Анджей Доманьський в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Він зазначив, що будь-яка міжнародна угода вимагає резолюції Ради міністрів Польщі. На сьогодні такої резолюції щодо цієї ради не існує.

Крім того, йдеться про "дуже серйозні" юридичні зобов'язання для Польщі, а вони потребують детального аналізу.

"І якщо відповідати прямо: у бюджеті на це точно немає мільярда доларів. Є важливіші завдання, які потрібно фінансувати, ніж участь у роботі цієї ради", – сказав Доманьський.

Польський міністр зазначив, що країна зараз стикається із серйозними соціальними та економічними викликами, тому використовувати $1 млрд на участь у міжнародному органі – "необґрунтовано і безвідповідально".

Bloomberg дізналося, що Трамп запросив до Ради миру майже 50 країн, але не всі з них підтвердили свою участь. За постійне членство він хоче $1 млрд.