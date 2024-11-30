У Польщі заявили, що Росія більше не приховує кібератаки на країну

Фото: Depositphotos

Віцепремʼєр-міністр Польщі та міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський під час відкриття конференції Digital Skills Summit заявив, що Росія більше не приховує свої кібератаки на Польщу. Його цитує TVN24.

Він підкреслив, що ці атаки є навмисними і спрямовані на виявлення слабких місць польської інфраструктури.

"Росія більше не приховує, що перебуває у стані кібервійни з Польщею. Вони атакують і роблять це навмисно. Вони знають, де у нас слабкі місця", – сказав Гавковський.

Міністр також зазначив, що у 2024 році у Польщі сталося вдвічі більше інцидентів з кібербезпеки, ніж у 2023 році, і втричі більше, ніж у 2022 році. Більшість з цих атак були спрямовані саме з Росії.