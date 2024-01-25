Удар по нафтобазі в Туапсе був операцією СБУ, подробиці від джерела — фото та відео

У Туапсе було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів — це вакуумна та атмосферні колони

Пожежа у Туапсе після ударів СБУ (Фото: скриншот з відео)

Удар по нафтобазі в російському Туапсе у ніч проти 25 січня був спеціальною операцією Служби безпеки України. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силових органах.

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За його словами, черговою ціллю СБУ став нафтопереробний завод у Туапсе.

Безпілотники атакували ворожий об'єкт у Краснодарському краї.

Після двох потужних вибухів там почалася масштабна пожежа, було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів — це вакуумна та атмосферні колони.

Зазначається, що такі об'єкти мають значення як для економіки Росії, але й забезпечують паливом окупаційні війська.

18 січня Росія вперше заявила про атаку безпілотників у Ленінградській області. Це найпівнічніша і найвіддаленіша від України точка, куди долітали дрони. Тоді об'єктом атаки росіяни назвали Петербурзький нафтовий термінал, розташований у межах Санкт-Петербурга.

У Брянській області РФ вранці 19 січня прогриміли вибухи, російське міністерство оборони відзвітувало про нібито збиття безпілотника. Водночас місцеві Telegram-канали розповсюдили відео, на якому видно пожежу на нафтобазі.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби. Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду тяжке поранення отримала "досить знакова" людина серед російських окупантів.

У ніч на 16 січня в Бєлгородській і Воронезькій областях Росії лунали вибухи, місцева влада повідомила про атаку дронів.

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