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Україна домовилася з союзниками про "дуже потужні" ППО для Одеської області – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 15:55
Україна домовилася з союзниками про
Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції Grain from Ukraine у Києві заявив, що Одеська область буде захищена "дуже потужними" системами протиповітряної оборони.

"Дуже конкретна кількість систем, дуже конкретної назви. Запит цей є, скажу вам відверто: відповідь позитивна вже є. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які живуть в Одеській області", – сказав глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що Україна домовилася з західними союзниками про отримання військових кораблів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", – сказав він.

  • Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.
  • Одеський національний художній музей опублікував відео з вуличних камер, на яких зафіксовано російський ракетний удар по центру міста у ніч проти 6 листопада.
  • 8 листопада Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії, загинув лоцман, були поранені члени екіпажу, постраждав працівник порту.
  • 10 листопада в Одеському районі було два влучання, внаслідок яких постраждали три людини.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнакорабельОдесаппозерновий коридор
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