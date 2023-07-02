Україна і Словаччина збираються спільно створити нову гаубицю – Denník N

Україна і Словаччина попередньо домовилися про розробку спільної гаубиці, заявило словацьке видання Denník N.

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Відповідний меморандум підписали словацька Konstrukta-Defence та Краматорський завод важкого верстатобудування, розробник САУ "Богдана".

Профільне видання Мілітарний вказує, що мета співпраці – адаптація словацької самохідної гаубиці Eva до українських вимог та інтеграція технічних рішень від українських партнерів.

"У Konstrukta Defence ми знайшли хорошого та надійного партнера, з яким розвиваємо проєкти у сфері мінометів, боєприпасів, модернізації проєкту "Богдана", а також у розробці нової 155-міліметрової гаубиці", — цитує видання директора Краматорського заводу важкого верстатобудування Віталія Загудаєва.

За словами директора Konstrukta-Defence Александра Гурського, співпраця почала розвиватися після замовлення словацьких гаубиць Zuzana 2. У її рамках народилася ідея побудувати абсолютно нову гаубицю, у яку кожна зі сторін вклала б максимум своїх можливостей і технічних рішень.

"Проєкт з українськими партнерами — це величезна можливість для всієї нашої збройової промисловості, яка або занепадає з 1989 року, або стояла на місці", – сказав Гурський.

У виданні Denník E наголошують, що поки це лише плани, які можуть не реалізуватися. Одним з ризиків називають вибори у Словаччині, які відбудуться у вересні. На них можуть виграти політичні партії, які обіцяють припинити військову підтримку України.

У червні 2021 року, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, розробники стверджували, що САУ "Богдана" в калібрі НАТО 155 мм може бути використана на озброєнні ЗСУ у 2023 році, у 2022 році планувалися державні випробування машини.

У листопаді 2022 року Резніков повідомив, що на озброєнні в Україні є одна САУ "Богдана" калібру 155 мм, і якщо цю програму розвиватимуть, то під неї буде налагоджено виробництво боєприпасів.

На початку 2023 року стало відомо, що держава профінансувала серійне виробництво САУ "Богдана".

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