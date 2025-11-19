Україна очікує на вікно можливостей щодо завершення війни у лютому – керівник ГУР

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Вікно можливостей для завершення війни Росії проти України може з'явитися вже взимку, але без втручання США навряд чи є шанс на зупинення бойових дій. Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Ми наближатимемося до цього зимою, так скажу. Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть початок – середина лютого", – відповів він на запитання стосовно мирної угоди.

Але без втручання президента США Дональда Трампа в України навряд чи є шанс зупинити бойові дії. Буданов вважає, що дії американського лідера є максимально системними та послідовними.