Україна очікує на вікно можливостей щодо завершення війни у лютому – керівник ГУР
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Вікно можливостей для завершення війни Росії проти України може з'явитися вже взимку, але без втручання США навряд чи є шанс на зупинення бойових дій. Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Ми наближатимемося до цього зимою, так скажу. Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть початок – середина лютого", – відповів він на запитання стосовно мирної угоди.
Але без втручання президента США Дональда Трампа в України навряд чи є шанс зупинити бойові дії. Буданов вважає, що дії американського лідера є максимально системними та послідовними.
- 19 листопада Axios заявило, що адміністрація Трампа нібито таємно консультується з Москвою для розробки нового плану припинення російсько-української війни.
- За інформацією Politico, США, ймовірно, хочуть презентувати новий мирний план Зеленському як доконаний факт і вірять, що зможуть змусити ухвалити його.
Коментарі (0)