Знищення БДК "Ростов-на-Дону" та підводного човна "Мінськ". Спецназ потрапив до Криму для наведення

Воїни Сил спеціальних операцій наводили ракети на великий десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Мінськ" під час удару по тимчасово окупованому Севастополю в ніч проти 13 вересня. Про це повідомили у командуванні ССО.

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У ССО заявляють, що командування отримало інформацію з кількох джерел про ймовірне розташування корабля та підводного човна на судноремонтному підприємстві в Севастополі.

Для ідентифікації цілей та наведення бійці спецпризначення підійшли на човнах до безпечного місця та потрапили до берега завдяки підводним засобам.

За допомогою технічних засобів розвідки цілі були ідентифіковані, а ракети наведені.

Під час ракетного удару група коригувала вогонь та підтверджувала знищення цілей, після чого успішно залишила місце подій.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Версію щодо Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

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