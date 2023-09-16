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Знищення БДК "Ростов-на-Дону" та підводного човна "Мінськ". Спецназ потрапив до Криму для наведення

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 08:16
Знищення БДК
БДК "Мінськ" (Фото: ресурс окупантів)

Воїни Сил спеціальних операцій наводили ракети на великий десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Мінськ" під час удару по тимчасово окупованому Севастополю в ніч проти 13 вересня. Про це повідомили у командуванні ССО. 

У ССО заявляють, що командування отримало інформацію з кількох джерел про ймовірне розташування корабля та підводного човна на судноремонтному підприємстві в Севастополі.

Для ідентифікації цілей та наведення бійці спецпризначення підійшли на човнах до безпечного місця та потрапили до берега завдяки підводним засобам.

За допомогою технічних засобів розвідки цілі були ідентифіковані, а ракети наведені.

Під час ракетного удару група коригувала вогонь та підтверджувала знищення цілей, після чого успішно залишила місце подій.

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
  • Версію щодо Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило і британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий ВДК "Мінськ" після удару Сил оборони по Севастополю: відео

Дмитро Гриниченко
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