Уряд доручив чиновникам зменшити споживання електроенергії та відмовитись від кондиціонерів

Уряд закликав органи державної влади відмовитись від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Кабінет міністрів на засіданні 7 червня доручив органам державної влади зменшити споживання електроенергії: вони мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

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"Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду", – заявив він.

За словами Шмигаля, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Те саме потрібно зробити й правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам. Місцевій владі – обмежити вуличне освітлення.

Глава уряду також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. В ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодила одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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