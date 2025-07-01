В Росії заявили про "катування" полонених росіян. В Україні відповіли: це – неправда

Представник російського МЗС заявив про використання "електричних стільців", "ампутації" та інші види нібито знущань

Родіон Мірошник (Фото: ресурси окупантів)

Росія продовжує поширювати дезінформацію щодо нібито випадків "катування" росіян в українському полоні. Центр протидії дезінформації повідомив, що Україна відкрито співпрацює з міжнародними організаціями, на відміну від Росії.

У ЦПД навели слова представника міністерства закордонних справ Росії Родіона Мірошника щодо нібито катування полонених окупантів "у секретних тюрмах". У його заяві були типові для російської пропаганди штампи про "електричні стільці", "ампутації" та "цькування собаками". Однак представник Росії не навів жодних доказів.

"Усі звинувачення у "тортурах" будуються на словах обміняних російських полонених, фізичний стан яких викликає сумніви щодо правдивості цих свідчень", – зазначили у ЦПД.

У Центрі пояснили, що мета подібних заяв – перекласти провину за воєнні злочини з агресора на жертву та створити інформаційну ширму навколо нових свідчень про злочини Росії.

В цей час Організація Об'єднаних Націй фіксує нові випадки страт українських військовополонених, повідомляє про тортури, побиття, удари струмом, сексуальне насильство й приниження в російських тюрмах.

"Україна відкрито співпрацює з міжнародними організаціями, тоді як Росія блокує доступ і приховує умови утримання полонених", – підкреслили в ЦПД.