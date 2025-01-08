В Україні з'явилося нове свято – День армійської авіації Сухопутних військ

F-16 (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Він відзначатиметься щороку 3 липня.

В указі від 8 січня йдеться, що свято встановлюється з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.