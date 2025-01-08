В Україні з'явилося нове свято – День армійської авіації Сухопутних військ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Він відзначатиметься щороку 3 липня.
В указі від 8 січня йдеться, що свято встановлюється з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
- 15 липня 2024 року Україна вперше відзначала День української державності. Це свято має на меті нагадувати про тисячолітню історію державотворення України, витоки якої сягають середньовічної держави Київської Русі.
- За указом Зеленського 12 листопада в Україні відзначатиметься День ДБР.