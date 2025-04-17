Військові підтвердили, що РФ атакує "шахедами" з речовиною "CS": що про неї відомо
Оперативне командування "Південь" підтвердило, що російські окупаційні війська застосовують для ударів по Україні "шахеди" з небезпечними хімічними речовинами.
Під час аналізу одного зі збитих БпЛА було виявлено капсулу з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS". Існує ймовірність, що ці дрони могли бути використані для розповсюдження отруйних речовин з метою ураження цивільного населення, зазначили у командуванні.
Військові закликали українців бути обережними та не підіймати уламки збитих безпілотників.
Речовина CS — це хімічна сполука, яка застосовується як сльозогінний газ. Вона використовується в різних спеціальних засобах для контролю натовпів, наприклад, в сльозогінних гранатах або аерозолях. CS газ викликає сильне подразнення очей, дихальних шляхів та шкіри, що веде до сльозотечі, болю в очах, кашлю та утрудненого дихання.
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