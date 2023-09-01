ЗСУ про удар по Пскову: Іл-76 перевозять "шахеди" з Ірану. На жаль, їх ще багато в росіян

Росіяни перевозять особовий склад та озброєння на літаках Іл-76, чотири з яких були вражені на аеродромі Пскова в ніч проти 30 серпня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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За його словами, Росія не може почуватися безпечно в глибокому тилу, а тому розосереджує авіацію на Далекий Схід через удари по аеродромах.

Він зазначив, що знищені у Пскові Іл-76 перевозять військові вантажі, озброєння та особовий склад.

"На жаль, у Росії таких літаків ще багато, і вони серед іншого перевозять і "шахеди" з Тегерана до Москви. Чотири з них росіяни вже точно не використовуватимуть", — сказав Ігнат.

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