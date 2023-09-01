ЗСУ про удар по Пскову: Іл-76 перевозять "шахеди" з Ірану. На жаль, їх ще багато в росіян
01.09.2023, 14:39
Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)
Росіяни перевозять особовий склад та озброєння на літаках Іл-76, чотири з яких були вражені на аеродромі Пскова в ніч проти 30 серпня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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За його словами, Росія не може почуватися безпечно в глибокому тилу, а тому розосереджує авіацію на Далекий Схід через удари по аеродромах.
Він зазначив, що знищені у Пскові Іл-76 перевозять військові вантажі, озброєння та особовий склад.
"На жаль, у Росії таких літаків ще багато, і вони серед іншого перевозять і "шахеди" з Тегерана до Москви. Чотири з них росіяни вже точно не використовуватимуть", — сказав Ігнат.
- З 29 на 30 серпня сталася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горіли літаки на аеродромі в Пскові, був приліт по в/ч ГРУ і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях. ГУР підтверджує знищення чотирьох Іл-76.
- Російський добровольчий корпус взяв на себе відповідальність за спільну з СБУ атаку на аеродром під Курськом.
- Вранці 31 серпня в Брянську по безпілотниках літакового типу знову працювала протиповітряна оборона росіян: над містом були вибухи.
- Увечері 31 серпня у Пскові стріляли у повітря і з матюками кричали "За Росію!"
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