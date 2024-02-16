Втрати Росії перейшли позначку 400 000. Мінус понад 1200 осіб, 23 танки та 21 артсистема
ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

За добу російська армія втратила 1210 солдатів, 13 крилатих ракет, 23 танки та 21 артсистему. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 95 бойових зіткнень на фронті, російські окупанти наступають у районах Авдіївки, Красногорівки, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. 

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

→ особового складу ‒ близько 400 300 (+1210);
→ танків ‒ 6465 (+23);
→ бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39);
→ артилерійських систем – 9641 (+21);
→ РСЗВ – 984 (+0);
→ засобів ППО ‒ 671 (+0);
→ літаків – 332 (+0);
→ гелікоптерів – 325 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4);
→ крилатих ракет ‒ 1895 (+13);
→ кораблів /катерів ‒ 25 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25);
→ спеціальної техніки ‒ 1528 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
  • ЗСУ продовжують захищати Авдіївку від російської армії та стримують просування противника, у межах міста тривають запеклі бої. За даними командувача напрямку Олександра Тарнавського, наразі для військових виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
  • 15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".
  • Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що у районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.

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