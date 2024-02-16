Втрати Росії перейшли позначку 400 000. Мінус понад 1200 осіб, 23 танки та 21 артсистема

Збройні Сили України "відмінусували" 39 бойових броньованих машин за добу боїв на фронті

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

За добу російська армія втратила 1210 солдатів, 13 крилатих ракет, 23 танки та 21 артсистему. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці військові заявляли про 95 бойових зіткнень на фронті, російські окупанти наступають у районах Авдіївки, Красногорівки, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

→ особового складу ‒ близько 400 300 (+1210);

→ танків ‒ 6465 (+23);

→ бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39);

→ артилерійських систем – 9641 (+21);

→ РСЗВ – 984 (+0);

→ засобів ППО ‒ 671 (+0);

→ літаків – 332 (+0);

→ гелікоптерів – 325 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4);

→ крилатих ракет ‒ 1895 (+13);

→ кораблів /катерів ‒ 25 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25);

→ спеціальної техніки ‒ 1528 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують захищати Авдіївку від російської армії та стримують просування противника, у межах міста тривають запеклі бої. За даними командувача напрямку Олександра Тарнавського, наразі для військових виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін повідомив, що у районі Авдіївки йдуть запеклі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Читайте також: "Ситуація критична". Білий дім заявив про загрозу захоплення Авдіївки росіянами