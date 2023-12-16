Welt: Контрнаступ у 2024 році буде таким, яким його задумував Залужний на 2023-й

На думку німецького експерта Ніко Ланге, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу

Фото: Генштаб ЗСУ

Німецьке видання Welt з посиланням на експерта у галузі безпеки та радника із політичних питань Ніко Ланге пише, що новий контрнаступ, який планує вище військове керівництво України на 2024 рік, буде таким, яким воно мало бути влітку 2023 року.

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Головком ЗСУ Валерій Залужний, стверджують журналісти, ніколи не був прихильником початку контрнаступу у 2023 році, оскільки не бачив шансів на успіх без достатньої підтримки з повітря.

Він нібито погодився на проведення літнього контрнаступу "виключно з політичних мотивів". Проте, припускає Ланге, наступного року контрнаступ ЗСУ буде саме таким, як його спочатку задумував Залужний.

Видання заявляє, що Україна має "великі плани". Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. У цьому переліку гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

На думку Ніко Ланге, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.

Відправною точкою нових наступальних дій, на думку співрозмовника видання, може стати Херсонська область, оскільки Сили оборони зараз утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звідти до "слабкого місця росіян", Криму, – всього 60 кілометрів.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

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