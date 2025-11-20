Європа назвала найкращий засіб проти "капітулянтських" мирних планів для України

Загальна європейська підтримка України все ще менша за імпорт російських товарів, акцентувала топдипломатка Швеції

Марія Малмер Стенергард (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

У Брюсселі вирішили, що найкращим способом протидіяти "капітулянтським" мирним планам стосовно України є тиск на фінанси Росії. Про це, як йдеться у тексті LIGA.net, заявили міністри закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард та Литви Кястутіс Будріс під час зустріч голів МЗС країн Європейського Союзу у Брюсселі.

Захід відбувається на тлі чуток про нібито таємний план Сполучених Штатів та РФ стосовно розв'язання війни проти України, складений без Європи та Києва.

Шведська чиновниця підрахувала: загальна підтримка України ($187 млрд) все ще менша, аніж імпорт товарів РФ ($311 млрд).

"Це ганьба", – зауважила Малмер Стенергард.

Водночас тема заморожених активів Москви стала ультиматумом.

"Я хочу бачити гроші, а не політичну солідарність. Покажіть мені гроші!" – заявив Будріс.

Литовський міністр попередив, що без ухвалення цього рішення до грудня час працює на РФ.

Європейські міністри закликали внести у новий 20-й пакет санкцій енергетичних гігантів, яких досі захищає ЄС.

"Ми досі пасемо задніх за американцями, і це абсурд. Єдиний критерій – чи тисне це на [російського диктатора] Путіна?" – зауважив глава МЗС Литви.

Також він вимагає санкцій проти державної атомної корпорації РФ "Росатом" й тіньового флоту окупантів.

Саме ці питання, окрім "мирних планів", 20 листопада й обговорюють європейські міністри у Брюсселі.