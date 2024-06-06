З початку наступу росіяни вдарили 300 КАБами у районі Вовчанська – ЗСУ

Російський КАБ на літаку (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники з 10 травня скинули у районі Вовчанська Харківської області близько 300 керованих авіабомб. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, російська армія перейшла до тактики ураження українських позицій вогнем артилерії та ударами КАБів.

Волошин зазначив, що Харківсьа область потерпає від ракетних та авіаційних ударів загарбників – удари з літаків завдають керованими авіабомбами ФАБ-500.

Бойова частина авіабомби ФАБ-500 становить, за різними даними, 200-300 кг. Початково вони були некерованими, але росіяни провели модернізацію таких бомб.

Загалом, у районі міста Вовчанськ окупанти з початку свого наступу 10 травня скинули близько 300 авіабомб, підсумував військовий.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

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6 квітня президент Зеленський зазначив, що протидії російським КАБам спрацьовує лише знищення літаків-носіїв.

26 травня у Міноборони повідомили, що в середньому за день росіяни застосовують 100-120 КАБів, це 3000 – 4000 за місяць. Відомство вважає КАБи однією з найбільших проблем на фронті.

5 червня співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки заявив, що впродовж останніх кількох днів росіяни завдають менше ударів по Харкову з використанням ракет С-300, але б'ють іншими видами озброєння.

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