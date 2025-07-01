Заступник Клименка: Росія не забирає тіла своїх загиблих з нуля – це не її пріоритет

Тимченко заявив, що ворог просувається по трупах своїх же військових, які можуть лежати тривалий час

Леонід Тимченко (Фото: МВС)

Росія зараз не забирає тіла загиблих окупантів, які перебувають на нулі – це не пріоритет ворога. Окупанти нерідко просуваються вперед по трупах своїх побратимів, розповів LIGA.net в інтерв'ю "Збіг ДНК – 99,9%". Як роки війни змінили обміни тілами з Росією та чому є невпізнані" заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Він прокоментував тенденцію росіян не забирати тіла своїх же солдатів, яка була досить популярна на початку повномасштабної війни.

Як розповів Тимченко, у 2022 році пошукові групи діяли від самого початку з обох сторін. До них входили волонтери та військові, які з погодження росіян виїжджали в сіру зону і забирали тіла полеглих. Ворожі пошукові групи діяли так само.

Наразі ворог намагається забирати тіла своїх вбитих на території, де вже немає небезпеки. Але нерідко залишає їх.

"Зараз вони здебільшого не забирають тіла, які залишились на нулі. За нашими підрахунками, це сотні щоденно, тому підняття тіл – це не пріоритет для росіян. Найголовніше для них – рухатись вперед. Вони використовують тактику так званих м’ясних штурмів. І ми бачимо, що вони йдуть прямо по тілах загиблих", – розповів заступник міністра.

Якщо на позицію вчора зайшли одні росіяни та загинули там, то коли зайдуть наступні окупанти, вони повинні пройти далі, щоб дотримуватися темпів просування.

"Повернутися назад вони не мають змоги, вимушені закріплюватись, зокрема і на територіях, де лежать їхні загиблі – і не всі відучора", – резюмував Тимченко.