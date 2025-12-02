Затримано ексзаступника міністра енергетики та віцепрезидента Енергоатому Шейка

Затриманий (Фото: Прокуратура України)

Служба безпеки України й Київська міська прокуратура затримали колишнього тимчасового виконувача обов'язків першого віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" і за сумісництвом колишнього першого заступника міністра енергетики. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Юрія Шейка – був призначений заступником Германа Галущенка (тоді ще міністра енергетики) у серпні 2024 року.

Затриманому готуються оголосити підозру в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Також підготовлюють документи для обрання йому запобіжного заходу.

Читайте також Корупція проти світла. Чи вплинули схеми в Енергоатомі на постачання електрики

За даними Кравченка, йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду – документа, що напряму стосується ядерної безпеки країни.

Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ "Просто-Страхування" договір страхування на 105,6 млн грн 12 серпня того ж року він підписав додаткову угоду і підвищив суму до 130,9 млн грн без будь-яких на те економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховика "ЯСП".

Генпрокурор зазначив, що факт штучного завищення вартості був підтверджений внутрішніми перевірками, документальними ревізіями й судово-економічною експертизою. Результат показав завищення вартості послуг на 18,6 млн грн – саме ця сума була фактично виведена з підприємства.

Кравченко зазначи, що це не просто корупція й питання економіки, а справа стосується національної безпеки. Слідчим під час вивчення структури власності ПАТ "Просто-Страхування" вдалося вийти на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.

Слідство встановило, що основний власник "Просто-Страхування" – кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасники – ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України.

Далі йде ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED. Через нього вдалося вийти на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, і на дочірнє підприємство "Р-Інтер" (раніше "РЕСО-Інтер").

У підсумку все це веде до однієї фінансової групи – російського холдингу "РЕСО", кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Росії. Також росіянин є серед акціонерів ПАТ "Життя та Пенсія" – президент російської "Холдингової компанії "РЕСО".

"Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні", – підсумував Кравченко.