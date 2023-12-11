Зеленський у США. Обговорив фронт та військову співпрацю з главою Пентагону та топгенералом
Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Сполучених штатів Америки та зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Зустріч відбулася у Національному університеті оборони США, повідомив український лідер.
"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони", – написав Зеленський.
Президент зазначив, що він вдячний США за виконання домовленостей між країнами, особливо стосовно посилення протиповітряної оборони.
Також він подякував главі Пентагону й генералу Брауну за "їхнє особисте лідерство".
Судячи з фото, на зустрічі був і глава президентського Офісу Андрій Єрмак.
Президент США Джо Байден зустрінеться з українським лідером у Вашингтоні 12 грудня: темою переговорів стане ситуація з американською допомогою Україні, повідомив Білий дім.
Зеленський має виступити перед американськими сенаторами під час візиту до США, повідомив канал CNN із посиланням на помічника керівництва Сенату.
- Президент на пресконференції латиноамериканським ЗМІ заявив, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.
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