Зеленський у США. Обговорив фронт та військову співпрацю з главою Пентагону та топгенералом

Сторони говорили про виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу співпрацю України зі США у сфері оборони

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Сполучених штатів Америки та зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. Зустріч відбулася у Національному університеті оборони США, повідомив український лідер.

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"Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що він вдячний США за виконання домовленостей між країнами, особливо стосовно посилення протиповітряної оборони.

Також він подякував главі Пентагону й генералу Брауну за "їхнє особисте лідерство".

Судячи з фото, на зустрічі був і глава президентського Офісу Андрій Єрмак.



Президент США Джо Байден зустрінеться з українським лідером у Вашингтоні 12 грудня: темою переговорів стане ситуація з американською допомогою Україні, повідомив Білий дім.

Зеленський має виступити перед американськими сенаторами під час візиту до США, повідомив канал CNN із посиланням на помічника керівництва Сенату.

Президент на пресконференції латиноамериканським ЗМІ заявив, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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