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Зеленський відреагував на статтю Залужного в The Economist: Патової ситуації немає, я певен

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04.11.2023, 15:02
Зеленський відреагував на статтю Залужного в The Economist: Патової ситуації немає, я певен - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні на фронті не склалася патова ситуація. Про це він повідомив на брифінгу із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Києві.

Його попросили прокоментувати нещодавню статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в журналі The Economist, де генерал говорить про глухий кут на фронті.

За словами Зеленського, на початку великої війни говорили, що столиця буде захоплена, а Україна впаде — Київ отримував сигнали про визнання окупації територій, а також відмову від інтеграції з Європейським Союзом і НАТО.

"Усі ці голоси я багато чув за ці роки. І я був абсолютно впевнений у нас. Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна від початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили, боролися й перемогли. Пройшов час, люди втомлюються, є різні люди. Але це не патова ситуація, я наголошу на цьому", — сказав глава держави.

Він зазначив, що всім відомо, що Росія має перевагу у повітрі.

"Ми не готові кидати наших воїнів до пекла. Нам потрібні літаки, рішення є, але чекаємо. Наші військові вже проходять навчання. Працюємо далі з партнерами, активізуємо всі процеси", — заявив Зеленський.

Також президент закликав українців "зібратись" і більше працювати з партнерами, щоб дати можливість Силам оборони успішно наступати.

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Дмитро Гриниченко
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