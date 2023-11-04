Зеленський відреагував на статтю Залужного в The Economist: Патової ситуації немає, я певен
Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні на фронті не склалася патова ситуація. Про це він повідомив на брифінгу із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у Києві.
Його попросили прокоментувати нещодавню статтю головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в журналі The Economist, де генерал говорить про глухий кут на фронті.
За словами Зеленського, на початку великої війни говорили, що столиця буде захоплена, а Україна впаде — Київ отримував сигнали про визнання окупації територій, а також відмову від інтеграції з Європейським Союзом і НАТО.
"Усі ці голоси я багато чув за ці роки. І я був абсолютно впевнений у нас. Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна від початку відновлення незалежності ніколи не була. Але ми дуже вірили, боролися й перемогли. Пройшов час, люди втомлюються, є різні люди. Але це не патова ситуація, я наголошу на цьому", — сказав глава держави.
Він зазначив, що всім відомо, що Росія має перевагу у повітрі.
"Ми не готові кидати наших воїнів до пекла. Нам потрібні літаки, рішення є, але чекаємо. Наші військові вже проходять навчання. Працюємо далі з партнерами, активізуємо всі процеси", — заявив Зеленський.
Також президент закликав українців "зібратись" і більше працювати з партнерами, щоб дати можливість Силам оборони успішно наступати.
- Залужний заявив, що війна перейшла у позиційний формат і для успіху потрібно знову повернути маневрений тип війни.
- Через дефіцит потрібного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- Водночас РФ збільшила щільність вогню старими гаубицями й посилено виробляє високоточні снаряди "Краснопіль", і її не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях, каже Залужний.
- За його оцінкою, до кінця 2023 року Росія може наростити кількість авіації до восьми дивізій, а винищувачі F-16 вже будуть менш корисними, ніж якби їх надали раніше, оскільки Росія покращила ППО.
- Головком визнав прогалини із призовом, що дозволяють ухилятися, "намагаємося виправити".
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