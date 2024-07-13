Зеленський відвідає Ірландію та Британію: зустрінеться із прем'єрами країн

BBC повідомило, що це перший візит Зеленського до Ірландії, де обговорюватиметься вторгнення Росії в Україну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 13 липня прибуде до Ірландії, а наступного тижня планує відвідати Британію. Про це повідомили видання BBC та The Guardian.

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За даними BBC, це перший візит Зеленського до Ірландії, де обговорюватиметься вторгнення Росії в Україну. Там він зустрінеться із прем’єр-міністром Саймоном Гаррісом.

Журналісти зазначили, що Гарріс запропонує подальшу допомогу українським дітям, яких викрала Росія. Також очікується підтвердження Ірландії до коаліції з повернення депортованих дітей в Україну.

Востаннє два лідери зустрічалися на полях Саміту миру у Швейцарії в червні.

The Guardian, із посиланням на співрозмовників, написала, що Зеленського очікують в Лондоні наступного тижня, де він має виступити перед європейськими лідерами в Бленгеймському палаці.

Зеленський також матиме нагоду зустрітися не лише із прем'єром Кіром Стармером, але й з групою лейбористів, зазначили співрозмовники.

Там збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію.

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