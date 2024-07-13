Зеленський відвідає Ірландію та Британію: зустрінеться із прем'єрами країн
Президент Володимир Зеленський 13 липня прибуде до Ірландії, а наступного тижня планує відвідати Британію. Про це повідомили видання BBC та The Guardian.
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За даними BBC, це перший візит Зеленського до Ірландії, де обговорюватиметься вторгнення Росії в Україну. Там він зустрінеться із прем’єр-міністром Саймоном Гаррісом.
Журналісти зазначили, що Гарріс запропонує подальшу допомогу українським дітям, яких викрала Росія. Також очікується підтвердження Ірландії до коаліції з повернення депортованих дітей в Україну.
Востаннє два лідери зустрічалися на полях Саміту миру у Швейцарії в червні.
The Guardian, із посиланням на співрозмовників, написала, що Зеленського очікують в Лондоні наступного тижня, де він має виступити перед європейськими лідерами в Бленгеймському палаці.
Зеленський також матиме нагоду зустрітися не лише із прем'єром Кіром Стармером, але й з групою лейбористів, зазначили співрозмовники.
Там збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію.
- 4 липня у Британії розпочалися дострокові парламентські вибори.
- За їх результатами, 5 липня прем'єр-консерватор Ріші Сунак подав у відставку та перепросив перед британцями. Він заявив, що виборці "надіслали чіткий сигнал, що уряд має змінитися". Того самого дня Стармер зустрівся з королем та офіційно очолив британський уряд.
- Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном зі Стармером: останній запевнив, що підтримка України з боку Британії залишатиметься незмінно принциповою. Голови МЗС та Міноборони у новому уряді Британії – проукраїнські.
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