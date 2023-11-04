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ЗСУ про Авдіївку: РФ накопичує сили для нових атак, їх дуже багато — це глобальна проблема

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 09:49
ЗСУ про Авдіївку: РФ накопичує сили для нових атак, їх дуже багато — це глобальна проблема - Фото
Бої під Авдіївкою (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти накопичують сили для нових масштабних атак з метою оточення Авдіївки. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник 110 окремої механізованої бригади Антон Коцуконь.

За його словами, військові спостерігають перегрупування росіян, ворог накопичує сили, оскільки за період штурмів з 10 жовтня зазнав серйозних втрат.
Він зазначив, що попри перегрупування, противник продовжує наступати щодня на всіх ділянках навколо Авдіївки.

"Стали використовувати менше бронетехніки, кидають малі групи. Тут зосереджено близько 40 000 росіян, ми знищили вже як мінімум 5000 та понад 120 одиниць техніки", — сказав Коцуконь.

Спікер ВСУ підкреслив, що в резерві армія РФ має великі сили, а тому вона може дозволити собі такі втрати.

"Це поля смерті для росіян, тіла лежать у посадках у величезній кількості. Головна проблема в тому, що їх дуже багато, вони не шкодують своїх людей, це глобальна проблема", – резюмував військовий.

  • Раніше генерал Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку.
  • У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися щодо застосування бойової техніки.
  • Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.

Дивіться також: "Влаштували пекло, десятки одиниць". Біля Авдіївки президентська бригада спалила колону РФ

Дмитро Гриниченко
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