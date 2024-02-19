ЗСУ збили літаки Су-34 та Су-35С, які бомбили позиції. У мережі пишуть, що біля Маріуполя

Українські військові канали уточнили, що літаки було знищено в районі Маріуполя

Винищувач Су-35С (Фото: ресурс окупантів)

Вранці 19 лютого українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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За його словами, збиті літаки завдавали ударів керованими авіаційними бомбами по позиціях ЗСУ.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук уточнив, що цілі були збиті на східному напрямку.

Українські канали, що висвітлюють війну, написали, що "вічний політ" стався в районі тимчасово окупованого Маріуполя.

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, вже третій за останні два дні.

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