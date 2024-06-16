Звільнена з полону РФ поліціянтка два роки зазнавала сексуального насильства – омбудсман

Омбудсман Лубінець розповів про тортури над українськими полоненими з боку окупантів, зокрема йдеться і про сексуальне насильство

Дмитро Лубінець (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Повернута до України в межах 52-го обміну поліціянтка з Маріуполя зазнавала сексуального насильства з боку окупантів впродовж всього часу, поки була у полоні РФ. Про це під час гуманітарної панелі на Глобальному саміті миру у Швейцарії повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Він нагадав, що під час останнього обміну полоненими між Україною і РФ вдалося звільнити з російського полону 75 осіб, четверо з яких були цивільними. Одна зі звільнених – 24-річна поліціянтка, яка понад два роки провела у полоні РФ. За міжнародним гуманітарним правом вона як представниця поліції не є військовополоненою, але росіяни вважали її такою.

"Вона розповіла моїм представникам, що всі ці два роки вона була під сексуальними тортурами з боку російських солдатів. Весь цей період", – повідомив Лубінець.

Він також нагадав про заяву спеціальної доповідачки ООН Еліс Едвардс про те, що 90% мирних жителів і військовополонених піддаються російським тортурам, коли перебувають у полоні окупантів.

1 квітня представник омбудсмана Кононенко повідомив, що найбільше випадків страт російськими окупантами українських військовополонених було зафіксовано на Авдіївському напрямку.

4 червня генпрокурор Костін повідомив, що наразі розслідуються 27 проваджень за фактами страти росіянами 61 українського воїна, повідомлено про підозри чотирьом окупантам, є перший вирок.

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