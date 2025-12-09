Bihus.Info: Словацька компанія партнера "рудокопа Зеленського" віджала активи держпідприємства

Активи державного підприємства "ГИПРОКОКС", яке займається проєктуванням підприємств коксохімічної промисловості, присвоїла словацька компанія Дмитра Сніжка – друга і партнера криворізького бізнесмена Костянтина Караманіца, якого у медіа називають "рудокопом президента". Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info.

Серед переданих активів – патенти, торгова марка, торговий знак та інженерний колектив. На сайті словацької компанії тепер вказано, що саме вона є розпорядником усього інтелектуального портфоліо "ГИПРОКОКС".

За даними розслідування, у листопаді 2024 року державне підприємство увійшло у співпрацю зі щойно створеною словацькою GIPROKOKS EUROPE S.R.O., після чого разом вони зареєстрували ТОВ СП "ГИПРОКОКС". При чому державна частка в проєкті склала лише 40%.

Паралельно воно опинилося в процесі банкрутства через 11-мільйонний борг перед компанією, пов’язаною зі Сніжком. За даними розслідування, саме ця фірма подала до суду з вимогою визнати ДП банкрутом.

Розслідувачі також зазначають, що створення спільного підприємства суперечить законодавству, оскільки державна частка повинна становити не менше 50%. У Фонді держмайна повідомили, що не давали дозволу на створення СП і не уповноважували жодного представника підписувати відповідні документи.

У документах спільного підприємства замість підпису чинного керівника ДП міститься підпис "неодноразово судимого за наркотики, крадіжки і грабежі" Юрія Масюка. Останній вирок на 4,5 роки позбавлення волі він нібито отримав у вересні 2025 року й за кілька тижнів підписався під новим статутом підприємства.

Підпис Масюка (Фото: bihus.info)

Словацька компанія GIPROKOKS EUROPE S.R.O. була зареєстрована в той самий день, коли створили спільне підприємство. Її директоркою є Віта Кравченко – дружина керівника та головного інженера ДП "ГИПРОКОКС" Сергія Кравченка. Спілкуватися з журналістами подружжя відмовилося.

Власником GIPROKOKS EUROPE S.R.O. записаний Дмитро Сніжко. Його родина багато років підтримує бізнес-зв’язки з криворізьким підприємцем Костянтином Караманіцем.

Костянтин Караманіц – криворізький бізнесмен, основна сфера якого – видобування руди (ТОВ "Рудомайн"). Він також відомий як власник ФК "Кривбас", відродженого у 2020 році за ініціативи президента Володимира Зеленського.

Із майбутнім очільником Караманіц, з його ж слів, нібито вчився в одній школі та інституті, але окрім футболу останні роки не особливо перетинався. У мережі бізнесмена, за інформацією журналістів, називають "рудокопом президента", оскільки після перемоги Зеленського на президентських виборах бізнес чоловіка суттєво розширився, у тому числі в напрямку видобування копалин.

За інформацією розслідування, саме пов’язані із Сніжком та Караманіцем особи ініціювали банкрутство державного інституту через борг, який "ГИПРОКОКС" не повернув. Адвокат компанії-кредитора – давній юрист бізнес-групи.

У Фонді держмайна протягом року після створення спільного підприємства не подавали судових позовів для повернення державних активів. Сам бізнесмен повідомив журналістам, що про ситуацію з "ГИПРОКОКС" не знає та зі Сніжком зараз не контактує.

Карманіц та Зеленський (Фото: Bihus.info)

Журналісти зазначають, що "ГИПРОКОКС" – це важливий державний інститут, який спроєктував усі коксові печі в Україні. Він має понад 50 проєктів у 26 країнах світу та понад 500 патентів, авторських свідоцтв та винаходів.