Бійці Сил спецоперацій вразили з ракетної системи M142 HIMARS російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на півдні. Відповідне відео опублікували у соцмережах.

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Попри погану видимість українські військові виявили ворожу "Осу" за допомогою малого розвідувального безпілотника 73-го морського центру ССО.

У ролику видно, як ЗРК, який росіяни застосовували проти української армії, "ховається" між дерев, але це не допомагає йому уникнути удару HIMARS.

Воїни ССО скорегували по "Осі" реактивний снаряд, внаслідок чого ЗРК було знищено вщент.

Оператори ССО навели HIMARS на Донецькому напрямку – знищено ЗРК "Бук-М2" та РЛС.

Ракетна артилерія ЗСУ знищила новий російський протибатарейний комплекс 1К148 "Яструб-АВ".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку – ворожу техніку знищили.

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