Вночі 5 серпня Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами підірвала російський танкер, який транспортував паливо для окупаційних військ. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ та надало відповідне відео.
Вранці в мережі писали про вибухи в районі Кримського мосту та ураження цього танкера.
За інформацією джерела, було підірвано великий нафтовий танкер Росії SIG, який транспортував паливо для російських військ.
Як повідомляють джерела LIGA.net у СБУ, спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух.
В результаті потужний нафтовий танкер Росії (збудований у 2014 році, майже 5000 тонн) отримав пошкодження біля Кримського мосту.
За попередньою інформацією, танкер був навантажений паливом.
"Феєрверк" було видно здалеку", – повідомило джерело й додало, що чергова успішна спецоперація СБУ та ВМС проходила у територіальних водах України.
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