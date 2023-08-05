Вночі 5 серпня Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами підірвала російський танкер, який транспортував паливо для окупаційних військ. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ та надало відповідне відео.

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Вранці в мережі писали про вибухи в районі Кримського мосту та ураження цього танкера.

За інформацією джерела, було підірвано великий нафтовий танкер Росії SIG, який транспортував паливо для російських військ.

Як повідомляють джерела LIGA.net у СБУ, спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух.

В результаті потужний нафтовий танкер Росії (збудований у 2014 році, майже 5000 тонн) отримав пошкодження біля Кримського мосту.

За попередньою інформацією, танкер був навантажений паливом.

"Феєрверк" було видно здалеку", – повідомило джерело й додало, що чергова успішна спецоперація СБУ та ВМС проходила у територіальних водах України.

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Вранці 4 серпня 2023 року пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ.

З'ясувалося, що це СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленьогірський гірник", повідомили джерела LIGA.net у відомстві.

19 липня Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Міноборони України у відповідь попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

29 липня телеканал CNN показав сюжет про українські надводні дрони, які атакують російські кораблі та інші цілі окупантів у Чорному морі.

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