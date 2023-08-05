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Новини | Джерело: СБУ підірвала танкер SIG, який транспортував паливо для військ Росії – відео видео

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05.08.2023, 08:58
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Вночі 5 серпня Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами підірвала російський танкер, який транспортував паливо для окупаційних військ. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ та надало відповідне відео.

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Вранці в мережі писали про вибухи в районі Кримського мосту та ураження цього танкера.

За інформацією джерела, було підірвано великий нафтовий танкер Росії SIG, який транспортував паливо для російських військ.

Як повідомляють джерела LIGA.net у СБУ, спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух.

В результаті потужний нафтовий танкер Росії (збудований у 2014 році, майже 5000 тонн) отримав пошкодження біля Кримського мосту.

За попередньою інформацією, танкер був навантажений паливом.

"Феєрверк" було видно здалеку", – повідомило джерело й додало, що чергова успішна спецоперація СБУ та ВМС проходила у територіальних водах України.

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Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
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