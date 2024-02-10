В новому випуску "Клімкін пояснює" міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін аналізує наступні теми: 

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