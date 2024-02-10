Клімкін пояснює: звільнення Залужного, інтерв'ю Карлсона з Путіним та чи будуть гроші від США
В новому випуску "Клімкін пояснює" міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін аналізує наступні теми:
- Відставка Залужного: чи отримало суспільство нормальне пояснення;
- Від чого залежить реакція українців на звільнення Залужного;
- Сенат США зробив перший крок щодо допомоги України. Чи варто радіти?
- "Це головний візит з початку року". Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав у Вашингтон до Джо Байдена: що це означає для України;
- Такер Карлсон взяв інтервʼю у Путіна. Що це дає трампістам
- Зеленському варто дати інтервʼю Карлсону. Навіщо?
Дивіться в новому випуску "Клімкін пояснює" спеціально для YouTube-каналу LIGA.net.