Вдень 12 червня російська армія завдала удару по житловому секторі у Кривому Розі: наразі відомо про шістьох загиблих та 11 поранених людей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський та опублікував відповідне відео.

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Зеленський повідомив, що наразі на місці працюють усі необхідні служби.

"Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", – наголосив президент.

Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул проінформував, що розгорнуто штаб допомоги людям на проспекті Героїв Підпільників 36А, сховище школи №17.

"ОСБ, тарпаулін, плівка, цвяхи та інші будматеріали. Заяви на допомогу з міського бюджету. Працюють психологи. Також буде надано допомогу з тимчасового розселення тим, кому це необхідно", – написав він.

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагались завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи різні типи озброєння.

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