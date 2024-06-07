Сили оборони вдарили з HIMARS по розташуванню російської армії на Півдні – відео
Сили оборони вдарили по розташуванню російських військових на півдні України, удар HIMARS навели бійці Сил спецоперацій. Відповідне відео опублікували в ССО.
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Екіпаж безпілотників 73-го морського центру ССО під час розвідки на Південному напрямку виявив місце зосередження окупаційних військ. Бійці розповіли, що окрім живої сили противника, було зафіксовано бліндажі, наземні укриття й техніку.
"По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок удару російські військові зазнали значних втрат", – додали у ССО.
Німецький канцлер Олаф Шольц 27 травня заявив, що російська окупаційна армія щомісяця втрачає на війні проти України до 24 000 особового складу.
- 3 травня 2024 року міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що втрати Росії у війні проти України складають 500 000 військових.
- За даними Генштабу ЗСУ, втрати особового складу російської армії станом на 7 червня становлять близько 516 080 осіб.