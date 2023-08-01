У багатоповерховому житловому будинку у казахському місті Алмати сталась пожежа. Під час неї люди вистрибували з вікон, аби врятуватися. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Almaty TV.

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На кадрах видно пожежні машини та місцевих мешканців, що стоять унизу.

Вони тримають матраци, на які стрибають люди з вікон будинку.

Також на місці працюють рятувальники.

"Начебто багато людей ще не вийшло, але дим ще йде", – повідомляє очевидець.

Подробиці ситуації уточнюються.

25 липня у Греції розбився спецлітак під час гасіння пожежі.

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