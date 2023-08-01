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Під час пожежі в Алмати люди вистрибують із вікон на матраци унизу – відео видео

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01.08.2023, 16:07
Відео: Almaty TV
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У багатоповерховому житловому будинку у казахському місті Алмати сталась пожежа. Під час неї люди вистрибували з вікон, аби врятуватися. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Almaty TV.

На кадрах видно пожежні машини та місцевих мешканців, що стоять унизу.

Вони тримають матраци, на які стрибають люди з вікон будинку.

Також на місці працюють рятувальники.

"Начебто багато людей ще не вийшло, але дим ще йде", – повідомляє очевидець.

Подробиці ситуації уточнюються.

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Артем Джеріпа
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пожежаказахстанАлмати
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