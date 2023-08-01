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У багатоповерховому житловому будинку у казахському місті Алмати сталась пожежа. Під час неї люди вистрибували з вікон, аби врятуватися. Про це повідомляє місцеве ЗМІ Almaty TV.
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На кадрах видно пожежні машини та місцевих мешканців, що стоять унизу.
Вони тримають матраци, на які стрибають люди з вікон будинку.
Також на місці працюють рятувальники.
"Начебто багато людей ще не вийшло, але дим ще йде", – повідомляє очевидець.
Подробиці ситуації уточнюються.
- 25 липня у Греції розбився спецлітак під час гасіння пожежі.
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