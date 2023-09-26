RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ накрили з HIMARS нараду офіцерів 70 мотострілецької дивізії РФ під Херсоном: відео видео

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 10:04
Знищення штабу росіян під Херсоном
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео
Усик впав, але нокаутував Дюбуа — фото, відео

Збройні Сили України вдарили з реактивної системи HIMARS по нараді російських офіцерів у Херсонській області. Про це повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України.

За словами співрозмовника, СБУ навела HIMARS на штаб окупантів під Херсоном.

Ракета HIMARS накрила офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії армії Росії під час щоденної наради.

Внаслідок удару вісім офіцерів було знищено, ще семеро отримали поранення.

На записі можна побачити ураження командного пункту росіян.

Раніше стало відомо, що при ударі по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких був командувач флоту адмірал Віктор Соколов. Kyiv Post пише, що наведення на удар дали незадоволені російські офіцери.

Соколов був призначений командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином, Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.
  • Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.
  • Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.

Читайте також: Українцям слід по можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єр

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасбухерсонська областьвтратиHIMARS
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 