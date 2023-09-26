Збройні Сили України вдарили з реактивної системи HIMARS по нараді російських офіцерів у Херсонській області. Про це повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України.

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За словами співрозмовника, СБУ навела HIMARS на штаб окупантів під Херсоном.

Ракета HIMARS накрила офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії армії Росії під час щоденної наради.

Внаслідок удару вісім офіцерів було знищено, ще семеро отримали поранення.

На записі можна побачити ураження командного пункту росіян.

Раніше стало відомо, що при ударі по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких був командувач флоту адмірал Віктор Соколов. Kyiv Post пише, що наведення на удар дали незадоволені російські офіцери.

Соколов був призначений командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином, Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.

Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.

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