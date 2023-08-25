Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні пообіцяв деякі законодавчі рішення, які мають захистити Україну від недобросовісних чиновників та депутатів. Крім того, глава держави підбив підсумки своїх візитів до Європи.

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"Наступного тижня будуть законодавчі рішення, які убезпечать Україну від тих, хто думає не про Україну, хоча обіймає посади в державній системі. Сила України не має альтернатив", – анонсував глава держави.

Більше подробиць з цього приводу Зеленський не надав.

Крім того, президент підбив підсумки своїх візитів до Європи, підкресливши, що "усі домовленості, які вдалося привезти додому від наших партнерів, уже почали реалізовувати".

"Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України", – сказав президент.

Глава держави зазначив, що завданням для всіх є максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть Силам оборони та в цілому Україні "тримати від себе якомога далі російських терористів".

20 серпня 2023 року Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови назвав міністр оборони Данії. ЗСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не назвав кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від п'яти до десяти літаків.

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