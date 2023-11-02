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У Києві хтось стріляв по автівці адвоката. Поліція розпочала кримінальне провадження

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02.11.2023, 17:00
У Києві хтось стріляв по автівці адвоката. Поліція розпочала кримінальне провадження - Фото
Поліція (Фото: Національна поліція України)

У Шевченківському районі Києва хтось стріляв по автівці столичного адвоката, поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі органу.

Поліціянти оглянули автівку та виявили на лобовому склі отвори від куль та вм'ятину на капоті. 

З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу.

У столичній поліції повідомили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Стрільці, якщо їх знайдуть, можуть сісти в тюрму на термін до семи років.

  • 9 вересня 2023 року стало відомо, що поліція Києва розшукує зловмисника, який напав на двох дітей: одному з них він порвав футболку, іншому завдав ножового поранення. Чи пов'язані ці два інциденти – невідомо.
  • На початку червня в Одесі на вулиці сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, один отримав поранення.

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Мілана Головань
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