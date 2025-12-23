У Харківській області до кінця року планують добудувати понад 20 підземних шкіл

Загалом в регіоні планують побудувати 43 підземні школи, частину здадуть в експлуатацію навесні 2026 року

Олег Синєгубов (Фото: t.me/synegubov)

У Харківській області до кінця 2025 року планують завершити будівництво близько 20 підземних шкіл. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі в регіоні будують 43 підземні школи, з яких 36 – державним коштом. За словами Синєгубова, дві школи будують коштом міжнародних партнерів з Литви, а п'ять шкіл – коштом американського бізнесмена Говарда Баффета і його фонду The Howard G. Buffett Foundation. Їх будують під фабрику-кухню.

36 шкіл у регіоні реалізують за кошти державного бюджету, сказав Синєгубов. Понад 20 із них планують завершити до кінця 2025 року.

Також голова ОВА повідомив, що були розірвані договори на будівлю ще чотирьох шкіл з підрядними організаціями через те, що вони "не впораляся з обсягами та завданнями". З січня 2025 року планують оголосити нові тендери на будівництво цих шкіл.

Інші школи, за словами Синєгубова, не вдасться завершити до 2025 року через недостатність фінансування. Їх планують добудувати навесні 2026 року.

"Для закінчення потрібно три-чотири місяці. Є вже домовленості з Міносвіти щодо продовження фінансування цих об'єктів. Думаю, протягом квітня-травня завершимо повністю", – сказав Синєгубов.