Удар "Іскандерами" по базі відпочинку під Харковом: у річці знайшли тіло чоловіка
Кількість загиблих унаслідок удару росіян по базі відпочинку в передмісті Харкова зросла до семи людей. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про виявлення ще одного загиблого в річці.
Рятувальники повідомили, що 20 травня під час обстеження дна водойми водолази ДСНС виявили тіло чоловіка.
Також унаслідок влучання 28 людей постраждало.
Йдеться про удар окупантів 19 травня ракетами "Іскандер-М" по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова. Росіяни вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі, серед загиблих була вагітна жінка.
Доля одного зі співробітників бази відпочинку залишалася невідомою – під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.
- 19 травня загарбники також завдали ударів по місту Вовчанськ та його громаді – загинула людина, троє поранених, є руйнування.
- Цього ж дня окупанти завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – попередньо, з "Урагану". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених.
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