Удар "Іскандерами" по базі відпочинку під Харковом: у річці знайшли тіло чоловіка

Після удару доля одного зі співробітників бази відпочинку була невідомою – під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу

Фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок удару росіян по базі відпочинку в передмісті Харкова зросла до семи людей. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про виявлення ще одного загиблого в річці.

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Рятувальники повідомили, що 20 травня під час обстеження дна водойми водолази ДСНС виявили тіло чоловіка.

Також унаслідок влучання 28 людей постраждало.

Йдеться про удар окупантів 19 травня ракетами "Іскандер-М" по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова. Росіяни вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі, серед загиблих була вагітна жінка.

Доля одного зі співробітників бази відпочинку залишалася невідомою – під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.

19 травня загарбники також завдали ударів по місту Вовчанськ та його громаді – загинула людина, троє поранених, є руйнування.

Цього ж дня окупанти завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – попередньо, з "Урагану". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених.

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