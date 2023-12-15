Перед відходом Трампа з Білого дому зникло секретне досьє про втручання РФ – CNN

CNN: Досьє про втручання Кремля у вибори 2016 року зникло з Білого дому в останній день президентства Дональда Трампа і досі не знайдено

Володимир Путін і Дональд Трамп (Фото - EPA)

Досьє із секретними даними розслідування про втручання Кремля у вибори президента США у 2016 році в останній день президентства Дональда Трампа зникло з Білого дому і досі не знайдено. Обставинам його зникнення та спробам повернути документи присвячено опублікований сьогодні великий матеріал CNN.

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Як стверджує видання з посиланням на думку поінформованих чиновників, розвідувальна спільнота США побоюється, що зникнення цього досьє може призвести до серйозної шкоди для національної безпеки США та їхніх союзників і до розкриття низки секретів, що ретельно зберігаються.

Досьє є текою завтовшки чверть метра, в якій зібрано сотні документів з необробленими розвідданими про агентів і операції РФ, серед іншого про джерела й методи розслідування спроб російського диктатора Володимира Путіна допомогти Трампу перемогти на виборах у 2016 році, повідомили джерела CNN.

Інформації з досьє було присвоєно один із найвищих рівнів секретності, навіть конгресмени з допуском до цілком секретної інформації могли ознайомитися з його матеріалами лише у штаб-квартирі ЦРУ, причому факти звернень до досьє також засекречувалися.

Востаннє досьє бачили в Білому домі в останні години президентства Трампа, який за день до звільнення з посади наказав розсекретити безліч документів, пов'язаних із "російським" розслідуванням ФБР. Роботою з підготовки до розкриття інформації керував голова адміністрації Трампа Марк Медоус.

За даними CNN, у Білому домі було зроблено кілька комплектів відредагованих для публікації розсекречених матеріалів досьє, які передбачалося поширити серед прихильників Трампа в Конгресі та правих журналістів, проте юристам адміністрації президента вдалося вилучити всі копії до їхнього витоку під приводом необхідності додаткових перевірок секретності. Нині ці екземпляри зберігаються у таємній частині Національного архіву.

Що стосується самого надсекретного досьє, воно зникло "в хаотичні останні години перебування Трампа в Білому домі" і, мабуть, не знайдено досі, стверджує видання.

Минулого року представники розвідслужб США поінформували керівників сенатського комітету з розвідки про зниклі матеріали та зусилля щодо їх повернення, повідомили джерела CNN. Схоже, що ці зусилля поки що ні до чого не привели, пишуть журналісти.

Відомо, що цього досьє не було серед секретних документів, знайдених під час обшуку в маєтку Трампа Мар-а-Ларго у 2022 році.

Одна з ключових співробітниць адміністрації Трампа Кессіді Хатчінсон згадала у свідченнях Конгресу (свідчення офіційно опубліковані) і в мемуарах, що, на її думку, невідредаговану версію досьє забрав з Білого дому глава адміністрації Медоус – вона нібито бачила, як він йшов із текою з Білого дому.

Проте адвокат Медоуса категорично заперечує, що його клієнт міг допускати будь-які вільності під час поводження з секретною інформацією.

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