Північна Корея провела випробування крилатих ракет великої дальності

Запуск стратегічної ракети великої дальності в КНДР (Фото: ЕРА / KCNА)

28 грудня Північна Корея здійснила у районі Жовтого моря випробувальний запуск стратегічних крилатих ракет далекого радіуса дії, за яким спостерігав диктатор КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомила державна інформаційна агенція KCNA.

Метою навчань була перевірка готовності до контрнаступу та бойової готовності підрозділів ракет далекого радіуса дії.

Стратегічні крилаті ракети КНДР виконали політ над акваторією моря та вразили цілі через 10 199 секунд та 10 203 секунди (близько 2 годин 50 хвилин).

Під час навчань також відпрацьовувалися маневри ракетників і процедури виконання вогневих завдань. Також перевірялася надійність відповідної стратегічної системи озброєння.

Кім Чен Ин висловив "велике задоволення" і зазначив, що "результат навчань із запуску є практичним підтвердженням і чіткою демонстрацією абсолютної надійності та бойової готовності нашої стратегічної контратаки".