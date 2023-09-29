Reuters: Сім країн Євросоюзу замовили боєприпаси для України. Серед них — Литва

Група країн-членів Європейського Союзу, серед яких є Литва, замовила снаряди для України для поповнення запасів Сил оборони. Про це повідомляє Reuters.

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Видання пише, що замовлення стосувалися 155 мм снарядів для артилерії, а здійснювала їх Європейська оборонна агенція (EDA).

Вартість закупок за цією схемою становить два мільярди євро. Її запустили ще в березні, щоби надати для ЗСУ один мільйон артилерійських снарядів до кінця поточного року.

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Медіа звернулася з запитом до EDA, аби уточнити деталі угод та дізнатися, які країни входять до цієї групи. Однак в агенції відмовилися коментувати будь-яку інформацію, посилаючись на конфіденційність інформації.

В EDA повідомили, що до цієї схеми, дійсно, входять сім країн ЄС, однак не уточнили, які саме держави входять у цю групу.

Пізніше тільки міністерство оборони Литви підтвердило для Reuters, що входить до цієї групи з семи країн-членів ЄС.

28 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО має рамкові контракти на суму у 2,5 млрд для закупівлі боєприпасів.

29 вересня секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що український ВПК працює на повну потужність.

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