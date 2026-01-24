Стармер назвав заяви Трампа щодо союзників в Афганістані "жахливими" й "образливими"

Британський прем'єр заявив, що перепросив би, якби сказав ці слова про союзників

Кір Стармер (Фото: Andy Rain/EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розкритикував заяву президента США Дональда Трампа щодо того, що союзники нібито були осторонь під час бойових дій в Афганістані. Про це повідомило агентство Reuters.

Стармер назвав заяву Трампа про те, що європейські війська нібито не перебували на передовій в Афганістані, "образливими" та "жахливими", приєднавшись до критики з боку інших європейських посадовців та ветеранів.

"Я вважаю заяви президента Трампа образливими й, чесно кажучи, жахливими, і мене не дивує, що вони завдали такого болю близьким тих, хто загинув або отримав поранення", – сказав Стармер.

На запитання про те, чи вимагатиме він вибачень від американського президента, прем’єр Британії відповів: "Якби я так обмовився або сказав ці слова, я б, безумовно, перепросив".

В Афганістані Британія втратила 457 військовослужбовців загиблими. Протягом кількох найбільш напружених років війни вона очолювала союзницьку кампанію в Гільменді, найбільшій і найзапеклішій провінції Афганістану, а також воювала як головний союзник США на полі бою в Іраку.

Заяви Стармера були напрочуд різкими як для лідера, який зазвичай уникає прямої критики Трампа на публіці.

У четвер Трамп заявив в ефірі Fox Business Network, що Сполученим Штатам "ніколи не був потрібен" Альянс, а також звинуватив союзників у тому, що вони "перебували поодаль від лінії фронту" в Афганістані.

Його заяви ще більше загострили й без того напружені стосунки з європейськими союзниками після того, як він використав Всесвітній економічний форум у Давосі, щоб знову заявити про свій інтерес до придбання Гренландії.

Британський принц Гаррі, який служив в Афганістані, також висловив свою думку: "Ці жертви заслуговують на те, щоб про них говорили правдиво та з повагою".