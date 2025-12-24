Таїланд та Камбоджа розпочали переговори щодо перемир'я після двох тижнів зіткнень
Військові представники Таїланду та Камбоджі розпочали переговори 24 грудня після того, як сторони домовилися обговорити відновлення режиму припинення вогню після 16 днів запеклих прикордонних зіткнень, в результаті яких загинуло щонайменше 86 людей. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на представників обох країн.
Переговори відбулися через два дні після спеціальної зустрічі в Куала-Лумпурі міністрів закордонних справ Південно-Східної Азії, зібраної для спроби врятувати перемир'я, вперше укладене за посередництва президента США Дональда Трампа після попереднього раунду зіткнень у липні.
Речник Міністерства оборони Таїланду контрадмірал Сурасант Конгсірі заявив, що засідання Генерального прикордонного комітету триватиме три дні й може прокласти шлях до угоди. Він додав, що, у разі успіху переговорів секретаріату, 27 грудня відбудеться зустріч міністрів оборони обох країн.
Переговори проходили на прикордонному пункті на південному краю їх 817-кілометрового кордону.
Речниця Міністерства оборони Камбоджі Малі Сочеата заявила, що переговори відбулися під керівництвом генералів з обох боків. Ця зустріч є найбільш значним кроком із моменту відновлення бойових дій і слідує за окремими, безрезультатними спробами Малайзії, Китаю та США посадити дві країни за стіл переговорів.
Медіа нагадало, що Камбоджа та Таїланд звинувачують одне одного в агресії та порушеннях припинення вогню, укладеного в жовтні в Малайзії у присутності Трампа, під час якого вони зобов'язалися розмінувати та вивести війська та важке озброєння з районів, суверенітет над якими оскаржується протягом десятиліть.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня. На переговорах 28 липня Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню.
- Наступного дня тайська армія звинуватила камбоджійські війська у порушенні перемир'я, але інша сторона це заперечувала.
- 7 серпня Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню на кордоні, яка складається з 13 пунктів та передбачає дотримання режиму припинення вогню.
- 14 жовтня 2025 року Держдепартамент США розмістив на своїй сторінці в Х перелік воєн, які нібито завершила адміністрація Трампа. Серед них – війна між Камбоджею і Таїландом.
- У грудні бойові дії між країнами поновилися, попри запевнення американського президента щодо припинення війни.
